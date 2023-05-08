Yozgat Gençlik Merkezi tarafından sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde başlatılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi kapsamında Yozgat’ta sporun, kültürün ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliğe katılanlar keyifli bir gün geçirdi.

"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinlikleri kapsamında çeşitli oyunlar oynandı. Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte gençlerin meydanlara çekilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Amaçlarının gençleri bir günde olsa sosyal medyadan uzaklaştırmak olduğunu ifade eden Gençlik Merkezi yetkilileri düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "81 ilde bakanlığımızın düzenlediği ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesi kapsamında etkinlik gerçekleştiriyoruz. Gençlik Merkezimize gelen gençlerimizi Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda topladık. Bu etkinlikle çocuklar biraz olsun sosyal medyadan uzaklaşsın istedik. Yozgat’ta mümkün olduğunca bunu yaygın hale getireceğiz. Projedeki amacımız çocuklarımızı internet ortamından ve diğer bağımlılık oluşturacak durumlardan bir günde olsa uzak tutup onları etkinliklere dâhil etmek. Onlarla çeşitli, müzik ve değişik etkinliklerle güzel bir gün geçirmeyi istedik.” Haber Merkezi