Proje dahilinde yapılan çalışmalar sonucunda çiftçiler tarafından yağlık ayçiçeği tohumları ekimi gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, projenin amacının tarım arazilerinin daha verimli bir şekilde kullanılması olduğunu belirttiler. Ayrıca, ayçiçeği ekimiyle birlikte bölgedeki tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin gelirlerinin artırılması hedeflendiği ifade edildi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilere de hayırlı ve bereketli bir sezon dilediler. Haber Merkezi