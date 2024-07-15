Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bugün bayrak yürüyüşü ve anma programı düzenlenecek.

Yimpaş Alışveriş Merkezi önünden saat 20.30’da başlayacak bayrak yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanında son bulacak.

Ardından saat 21.00’da Cumhuriyet Meydanında anma programı düzenlenecek.

Anma programının detayı ise şu şekilde verildi: Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu ve katılım belgesinin verilmesi, İl Müftülüğü İlahi Korosu tarafından ilahiler okunması, 15 Temmuz temalı videoların gösterimi ve Mustafa Koç konseri.

Etkinlikler saat 00.13’de tüm camilerde sala okunması ile son bulacak.