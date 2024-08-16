Prof. Dr. Uğur Ünal Kimdir Uğur Ünal Kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Prof. Dr. Uğur Ünal Gazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Peki, Prof. Dr. Uğur Ünal kimdir? İşte merak edilen detaylar:

PROF. DR. UĞUR ÜNAL KİMDİR?

Prof. Dr. Uğur Ünal, 27 Kasım 1975 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Ünal, 1998 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Akademik kariyerine “III. Selim Devri Islahat Çabaları (Nizâm-ı Cedîd)” adlı tezi ile 2001 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bilim uzmanı unvanını alarak başladı. Aynı enstitüde, “Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861–1876)” konulu tez ile 2006 yılında doktor unvanını kazandı.

Ünal, Gazi Üniversitesi'nde sırasıyla Araştırma Görevlisi (1999-2006), Öğretim Görevlisi (2006-2009), Yardımcı Doçent Doktor (2009-2010), ve Doçent Doktor (2010-2012) olarak görev yaptı. Lisans ve lisansüstü düzeyde “Türk Yenileşme Tarihi”, “Osmanlı Paleografyası”, “Osmanlı Diplomatikası”, “Türk Eğitim Tarihi” ve “Osmanlı Devleti Dış Politikası” derslerini verdi.

Prof. Dr. Uğur Ünal, 5 Ocak 2012 - 7 Ağustos 2018 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 7 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Arşivleri Başkanı olarak atandı.

Yakınçağ Osmanlı Tarihi üzerine kapsamlı çalışmalara imza atan Ünal’ın, Osmanlı Devleti'nin askeri sistemi, eğitim kurumları ve yenileşme dönemi ıslahatları konularında 10 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, yerli ve yabancı akademik dergilerde birçok makale ve bildirisi yer almaktadır. İngilizce bilen Prof. Dr. Uğur Ünal, evli ve üç çocuk babasıdır.

Son olarak Prof. Dr. Uğur Ünal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.