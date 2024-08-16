İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü olarak Prof. Dr. Süleyman Özdemir atanmıştır. Özdemir'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Akademik kariyeriyle dikkat çeken Süleyman Özdemir hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR KİMDİR?

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, akademik çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı'nda sürdürmüştür. Doktora eğitimini 1995-2004 yılları arasında tamamlayan Özdemir, yüksek lisansını aynı üniversitede 1992-1994 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde 1988-1992 yılları arasında tamamlamıştır.

16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir atandı.