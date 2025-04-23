Özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Üşümezsoy, Türkiye’de deprem bilincinin artmasına yönelik katkılarıyla biliniyor.

1950 YILINDA İSTANBUL’DA DOĞDU

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Kırım’dan göç eden Tatar kökenli bir ailenin çocuğu olan Üşümezsoy, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1969 yılında Pertevniyal Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazandı. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı.

1991’DE PROFESÖR UNVANINI ALDI

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi’nde devam eden Üşümezsoy, 1991 yılında profesör unvanı aldı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca, bir dönem Almanya’da da öğretim görevlisi olarak bulundu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde (MTA) de görev yapan Üşümezsoy, özellikle deprem bilimi alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

DEPREM ÖNGÖRÜLERİYLE TANINDI

1999 Marmara Depremi sonrası yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çeken Üşümezsoy, Türkiye’deki aktif fay hatları ve olası deprem senaryoları üzerine çeşitli öngörülerde bulundu. Bu süreçte deprem bilinci oluşturmak amacıyla halkı bilgilendiren çok sayıda çalışma yürüttü.

YAYINLAR VE MEDYA ÇALIŞMALARI

Depremler ve jeolojik yapı üzerine çok sayıda bilimsel makale ve kitap kaleme alan Üşümezsoy’un bazı eserleri arasında İstanbul Depremi ve Vatandaş için Deprem Rehberi yer alıyor. Ayrıca tarih, ekonomi ve strateji gibi farklı alanlarda da yayınlar yapan Üşümezsoy, bu konularda çeşitli kitaplara imza attı.

Üşümezsoy, akademik kariyerinin yanı sıra zaman zaman televizyon programlarına ve yarışmalara da katıldı. 2012 yılında TV8’de yayınlanan Tropytürk ve 2013 yılında Show TV’de ekranlara gelen Ben Buradan Atlarım adlı programlarda yer aldı.