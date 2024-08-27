Son dönemde televizyon programlarında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Selçuk Şirin, New York Üniversitesi'ndeki görevini sürdürüyor. Vatandaşların ilgisini çeken ve merakla araştırdığı Selçuk Şirin'in kimliği, kariyeri ve eserleri hakkında tüm detayları sizler için derledik.

SELÇUK ŞİRİN KİMDİR?

1968 yılında Kars'ın Yiğitkonak Köyü'nde doğan Prof. Dr. Selçuk Şirin, 56 yaşındadır ve Karslı'dır. Ortaokul ve lise eğitimini Göle ilçesinde tamamladıktan sonra, yüksek öğrenim için Ankara'daki Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) gitti. Eğitim Bilimleri bölümünde başladığı akademik yolculuğuna, SUNY'de yüksek lisans ve Boston College'da doktorayla devam etti. Şu anda New York Üniversitesi'nde (NYU) profesör olarak görev yapan Şirin, davranış bilimleri ve istatistik dersleri vermekte ve eğitimden gelişime kadar geniş bir araştırma yelpazesine sahiptir.

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

Prof. Dr. Selçuk Şirin, akademik kariyerinde pek çok ödül kazanmıştır. Boston College ve NYU'dan Öğretim Üyesi Mükemmeliyet Ödülü'nü, ABD Çocuk Gelişimi Vakfı'ndan Araştırmacı Ödülü'nü, Eğitim Araştırmacıları Derneği AERA'dan Araştırma Büyük Ödülü'nü ve Jacob Vakfı'ndan 2018 Sosyal Girişimcilik Ödülü'nü almıştır. Ayrıca, 2015 yılında ABD Bilimler Akademisi Komisyonu'na seçilmiştir.

ESERLERİ

Selçuk Şirin'in akademik ve popüler kitapları arasında şunlar bulunmaktadır:

"Yetişin Gençler"

"Erken Çocukluk Eğitimine Giriş"

"Ya Adalet Ya Sefalet"

"Anladıklarım"

"Oynadıklarım"

"Çözdüklerim"

Ayrıca, Türkçe olarak kaleme aldığı "Yol Ayrımındaki Türkiye: Ya Özgürlük Ya Sefalet" ve "Bir Türkiye Hayali" adlı eserleri, İngilizce olarak ise "Muslim American Youth: Understanding Hyphenated Selves Through Multiple Methods" adlı kitabı bulunmaktadır. Çocuklar için çeşitli alıştırma kitapları da yazmıştır.

Prof. Dr. Selçuk Şirin'in eğitim, araştırma ve yazın dünyasındaki katkıları, onu uluslararası alanda tanınan ve saygı gören bir akademisyen yapmaktadır.