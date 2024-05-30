Geçtiğimiz yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakıma alınan Prof. Dr. Özlem Kumrular, yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan Kitap tarafından yapılan açıklamada, "Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir süredir yaşam mücadelesi veren yazarımız Prof. Dr. Özlem Kumrular’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dileriz," ifadelerine yer verildi.

ÖZLEM KUMRULAR KİMDİR?

1974 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Özlem Kumrular, eğitim hayatını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde lisans, aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nde yüksek lisans, ve İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde doktora yaparak tamamladı.

"Kösem Sultan" ve "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra, "Sultanın Mutfağı" adlı incelemesiyle Osmanlı saray mutfağına derinlemesine bakış getiren önemli bir esere de imza attı.

ESERLERİYLE HATIRLANACAK

Prof. Dr. Özlem Kumrular, yazdığı eserlerle tarih meraklıları ve edebiyatseverlerin gönlünde taht kurdu. Özellikle Osmanlı tarihi üzerine kaleme aldığı çalışmalar, akademik dünyada ve okurlar arasında büyük ilgi gördü. Kumrular’ın eserleri, tarihî olaylara ve karakterlere getirdiği farklı bakış açılarıyla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Kumrular’ın vefatı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Meslektaşları, öğrencileri ve okurları, duygularını ve başsağlığı dileklerini paylaştı. Prof. Dr. Özlem Kumrular, eserleri ve akademik çalışmalarıyla daima hatırlanacak.