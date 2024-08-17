Prof. Dr. Onur Yaprak’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Prof. Dr. Onur Yaprak kimdir? İşte detaylar…

PROF. DR. ONUR YAPRAK KİMDİR?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olan Prof. Dr. Onur Yaprak, tıp kariyerinde önemli adımlar attı. 1996 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde başladığı asistanlık sürecini 2002 yılında tamamlayarak operatör doktor unvanını kazandı.

Asistanlık yıllarında, ülkemizde karaciğer nakillerinin yeni başlamış olduğu dönemde, birçok önemli nakil operasyonunda görev aldı. 2007 yılında İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde karaciğer nakli ekibine katıldı ve bu alandaki uzmanlığını daha da ileriye taşıdı.

Uluslararası deneyim kazanmak amacıyla 2010 yılında University of California Los Angeles (UCLA) Üniversitesi’nde üç ay süreyle eğitim aldı. 2013 yılında doçentlik sınavını başarıyla geçerek Genel Cerrahi Doçenti unvanını aldı.

2016 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde Karaciğer Nakil Merkezi'ni kuran [Adınız], 2017 yılında Medipol Üniversitesi Karaciğer Nakil Merkezi’nde göreve başladı.

2019 yılında profesör unvanını elde eden [Adınız], günümüzde karaciğer nakli, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanser cerrahisi konularında uzmanlıkla çalışmalarını sürdürmektedir.