Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Prof. Dr. Necip Şimşek İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin yeni rektörü olarak atanmıştır. İşte Prof. Dr. Necip Şimşek'in hayatına ve akademik kariyerine dair detaylar:

PROF. DR. NECİP ŞİMŞEK KİMDİR?

Prof. Dr. Necip Şimşek, 1971 yılında doğmuştur. Eğitim hayatına Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü'nde başlamış ve 1994 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Matematik alanındaki akademik yolculuğunu sürdürerek, 1996 yılında Harran Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Doktora eğitimini ise 2004 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Matematik alanında gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Şimşek, Türk Matematik Derneği'nin aktif bir üyesidir ve matematik alanındaki uzmanlığı ile tanınmaktadır.

Prof. Dr. Necip Şimşek, 16 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.