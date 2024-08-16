Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 6 Haziran 1960 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Adana'da, ortaokul ve liseyi Mersin'de tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Tıp eğitiminin ardından Mardin'de mecburi hizmetini tamamlayarak, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma ihtisası yaptı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1996 yılında doçent, 2001 yılında ise profesör unvanını kazandı. Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. 12 Aralık 2002 - 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. Adana Milletvekili olarak 23., 24., 25. ve 26. dönemlerde seçildi.

Prof. Dr. Ünüvar, 6 araştırma komisyonunda görev aldı; 3'ünde başkanlık yaptı (Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı, Bilişim ve İnternet, Sağlıkta Şiddet), 1 komisyonda başkanvekilliği yaptı (Kayıp Çocuklar) ve 2 komisyonda üyelik görevinde bulundu. 23. ve 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 24. dönemde 31 Ocak 2013 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçildi ve 26. dönemde aynı komisyonda başkan olarak görevine devam etti.

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanlığı görevini 7 yıl boyunca yürüttü ve bu alandaki çalışmalarından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 4 Haziran 2020 tarihinde Azerbaycan’ın en yüksek nişanı olan “Devlet Dostluk Nişanı” ile ödüllendirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu üyeliğinde bulundu.

9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı. 14 Ağustos 2020 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversite rektörlüğüne getirildi. İngilizce bilmektedir ve evli, 3 çocuk babasıdır.