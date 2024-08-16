Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Resmi Gazete kararına göre, Prof. Dr. Mustafa Hatipler Trakya Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Peki, Prof. Dr. Mustafa Hatipler kimdir? İşte akademik ve kişisel hayatına dair detaylar.

PROF. DR. MUSTAFA HATİPLER KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 24 Kasım 1959 tarihinde Edirne’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini kendi memleketinde tamamladıktan sonra, 1982 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Muhasebe-Vergi Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından 1983 yılında Edirne’de muhasebe bürosu açarak serbest mali müşavirlik kariyerine adım attı.

AKADEMİK VE YAZARLIK KARİYERİ

Prof. Dr. Hatipler, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tarım ekonomisi üzerine doktora yapmıştır. Akademik kariyerinin yanı sıra, Ozan Ağacı, Yeni Devir ve Oluşum dergilerinde şiirleri; Son Haber, Edirne Haber ve Yeni Şafak gazetelerinde ise yazıları yayımlanmıştır.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.