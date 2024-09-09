Akademisyenlerin sadece üniversitelerine karşı değil aynı zamanda topluma yönelik fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunması düşüncesi ile 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında Öğretmenler için Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi İstanbul’da gerçekleştirildi.

Eğitim MEB’de görevli doktora dereceli öğretmenlere dönük olarak Üsküdar’da Enstitü Sosyal ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversite öğretim elemanları derneği (ÜNDER) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik Dernek başkanı Prof. Dr. Muhammed Kurulay, etkinlik sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve ev sahibi İpek Çoşkun Armağan’nın açılış konuşmaları ile başladı.

Eğitmen olarak katılan Prof. Dr. Muhammed Kurulay, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Prof.Dr. Faik Çelik, Prof. Dr. İbrahim Yüksel, Doç. Dr. Muhammed F Çalışır, Doç. Dr. Handan Yalvaç Arıcı, Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı tarafından verildi. Prototip atölyelerinde proje eğitimi için çeşitli uygulamalar Prof. Dr. Mustafa Böyükata liderliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcıların sayısı 60 kişiydi. Program 4 gün boyunca etkileşimli sunumlar ve grup çalışmaları içeren uygulamalı faaliyetlerle yürütüldü. Akademisyenler öğretmenlerden gelen soruları cevaplandırdı. Katılımcıların eğitimden memnun olduğu gözlendi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Muhammed Kurulay etkinliğin kapanış konuşmasında; Eğitmen olan hocalara, katılımcı öğretmenlere, MEB personeline, ev sahibi Enstitü Sosyal’e teşekkür etti. Toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sonlandırıldı.