Okul müdürü Halil İbrahim Topbaş’ın daveti üzerine 5 Mayıs Pazartesi günü okulu ziyaret eden Prof. Dr. Böyükata, “Araştırarak Gelişen Bir Genç Olmak” başlıklı söyleşisinde öğrencilere bilimsel düşünme, araştırma yapma ve kendilerini geliştirme konularında ilham verici mesajlar verdi.

Bilim insanlarının hayatlarından örneklerle öğrencilerin dikkatini çeken Böyükata, merak duygusunun bilimsel çalışmalardaki önemine değinerek, gençlerin soru sorma ve araştırma yapma alışkanlığını kazanmalarının, gelecekte başarılı olmalarında büyük rol oynayacağını vurguladı.

Söyleşi sonunda Okul Müdürü Halil İbrahim Topbaş, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya, bilimsel araştırmaya ilgi ve motivasyon kazandıran çalışmaları ve okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştuğu için teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

Programın, öğrencilerde araştırma kültürünün benimsenmesi ve bilimsel bakış açısının gelişmesi açısından oldukça verimli geçtiği ifade edildi.