Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 16-17 Temmuz 2025 tarihlerinde Yozgat Müftülüğü’ne bağlı kurslarda çocuklarla bir araya geldi.

Yeni Cami Mahallesi Kız Kur’an Kursu’nda “Araştırarak Gelişen Bir Genç Olmak” başlıklı söyleşisinde, evrenin keşfi ve bilimsel araştırmaların önemi üzerine çocuklarla sohbet etti. İnsanlığın varoluşundan bu yana merakın gelişimi ve bilimsel yöntemlerle ilerlemenin önemine vurgu yaptı, çocukları araştırmaya ve öğrenmeye teşvik etti.

Kurs öğreticisi Rabia Eroğlu, etkinliği “Karşılıklı sohbet havasında, dolu dolu ve interaktif geçti” şeklinde değerlendirirken, Prof. Dr. Böyükata’ya teşekkür ederek günün anısına kitap hediye etti.

Şükriye Çınarer Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen “Buluş, İcat, Keşif” başlıklı söyleşide ise Prof. Dr. Böyükata, hava sıcaklığı ve mevsimlerin oluşumu konusuyla çocukların dikkatini çekti. Merak ve keşif kavramlarını anlattı, Newton, İbn-i Sina, Marie Curie gibi öncü bilim insanlarının hayatlarından örnekler vererek azim ve kararlılığın önemini vurguladı.

Kurs öğreticisi Ümminisa Çifçi Ünal, “Bilgilendirirken eğlendiren, eğlendirirken öğreten bu söyleşiler çocuklara farklı bir bakış açısı kazandırıyor” dedi ve Prof. Dr. Böyükata’ya teşekkür ederek kitap takdim etti.

Prof. Dr. Böyükata ise çocukların bilimle ilgilenme isteğinin yüksek olduğunu belirterek, “Çocuklar bilim insanlarının çalışma yöntemlerini kendilerinden duymalı, erken yaşta sorular sorabilmeliler. Bu nedenle daha çok zemin hazırlamalıyız” diye konuştu.