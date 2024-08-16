Prof. Dr. Kamuran Eronat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayıyla Dicle Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı doğrultusunda, Prof. Dr. Kamuran Eronat, Dicle Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi. Peki, Prof. Dr. Kamuran Eronat kimdir ve akademik kariyeri hakkında ne gibi detaylar bulunmaktadır? İşte merak edilenler:

PROF. DR. KAMURAN ERONAT KİMDİR?

Prof. Dr. Kamuran Eronat, 1967 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1988 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne giriş yaptı.

Mezuniyetinin ardından yüksek lisans öğrenimini 1993 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sürdüren Eronat, "Türk Hikâyeciliği ve Rasim Özdenören" başlıklı tezini 1995'te tamamladı. Eğitimine devam ederek, 2004 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Adalet Ağaoğlu-İnsan ve Eser" konulu doktora çalışmasını tamamladı ve bilim doktoru unvanını kazandı.

Akademik kariyerine 1994 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Eronat, 2006 yılında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yardımcı doçent olarak atandı. 2007-2009 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini üstlendi. Ayrıca, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

KİŞİSEL HAYATI VE YABANCI DİLLER

Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Kamuran Eronat, İngilizce'yi iyi derecede bilmektedir.