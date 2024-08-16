İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal atanarak resmi bir duyuru ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni rektörün atanmasının ardından, Prof. Dr. Mandal'ın hayatı ve kariyeri geniş bir ilgiyle araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir? İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Hasan Mandal'ın yaşı ve kökeni nedir?

PROF. DR. HASAN MANDAL KİMDİR?

1965 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Prof. Dr. Hasan Mandal, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Lisans eğitimini 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. 1992'de doktorasını tamamlayan Mandal, 1992-1994 yılları arasında Newcastle Üniversitesi'nde ve 1997-1998 yıllarında Almanya'nın Karlsruhe Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu.

Prof. Dr. Mandal, akademik kariyerine 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak başladı. 1996'da doçent, 2001'de ise profesör unvanını aldı. Mandal’ın SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 140’ın üzerinde eseri ve uluslararası alanda 6 patenti bulunuyor. Ayrıca, TÜBİTAK Bilim Ödülü de dahil olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanmıştır. Prof. Dr. Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesidir.

Kariyerinde çeşitli yönetim ve akademik görevlerde bulunan Mandal, 2006-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı, 2010-2011 yıllarında Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2011-2015 yıllarında ise Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 25 Mart 2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ve 1 Nisan 2015'te YÖK Yürütme Kurulu Üyeliğine atandı. 21 Temmuz 2016 tarihinde YÖK Başkan Vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Mandal, bu görevini 12 Ocak 2018’e kadar sürdürdü. Son olarak, 12 Ocak 2018'den itibaren Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapıyordu.

16 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete kararı ile İTÜ Rektörü olarak atanmıştır.