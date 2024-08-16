Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı doğrultusunda, Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmıştır. Yeni atanan rektör hakkında merak edilen detaylar ise şöyle:
PROF. DR. HAMİT EMRAH BERİŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, 23 Ağustos 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini 1998 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamış, ardından Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde doktora eğitimini sürdürmüştür.
AKADEMİK VE İDARİ KARİYER:
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Uzmanı (1998-2002)
Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi (2002-2009)
Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yardımcı Doçent Doktor (2009-2010)
Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Doçent Doktor (2010-2016)
Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör Doktor (2016-2018)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör Doktor (2018-2023)
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı (2014-2018)
Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı (2018-2023)
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi ve Başkanı (2023-günümüz)
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş’in, evli ve iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.