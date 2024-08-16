Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı. Göktaş, 14 Ağustos 2020 tarihinden bu yana yürüttüğü bu önemli görevde, ikinci kez atanmış oldu.

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğü görevine ikinci kez atanmış bulunmaktayım. Bu önemli görevde şahsımı yeniden layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve teklif eden Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarımı sunarım. Ayrıca, atama sürecinde desteklerini hissettiğim tüm dostlarıma, çalışma arkadaşlarıma, öğrencilerime ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederim," şeklinde ifadelerde bulundu.

PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 1963 yılında Erzurum’da doğdu ve eğitimini Erzurum’da tamamladı. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, 1987 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1989 yılında yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, 1992-1995 yılları arasında İngiltere’nin Bristol Üniversitesi’nde nükleer reaksiyon kinetiği üzerine doktorasını tamamladı. 1995 yılında ABD’nin Argon National Laboratuvarı’nda araştırmalar yaptı. 1996 yılında doçent, 2001 yılında ise profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Göktaş, uluslararası dergilerde yayımlanmış 45 makale, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş 47 bildiri, bir uluslararası patent ve yayımlanmış iki kitabı ile dikkat çekmektedir. Bilimsel çalışmaları 335 kez atıf almış ve dört uluslararası, iki ulusal dergide hakemlik yapmaktadır. Ayrıca, beş doktora ve dokuz yüksek lisans tezini yönetmiştir.

Bilimsel çalışmaları dışında, 1996-2011 yılları arasında Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2001-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Koordinatörlüğü, 2005-2011 yılları arasında ise Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fakülte Kurulu Profesör Temsilciliği görevlerini yürütmüştür.

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne profesör olarak atanmış, 2010-2013 yılları arasında Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2014-2015 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim müfredatlarının yazımı projesinde TÜBİTAK Başkan Danışmanı olarak görev almıştır. Şu anda TÜBİTAK Akademik Danışmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim ve Özel Yetenekliler projelerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitelerarası Kurul (UAK) Denklik Komisyonu üyesi ve İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

İngilizceyi çok iyi derecede bilen Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, evli ve üç çocuk babasıdır.