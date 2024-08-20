Türk gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, bu sabah İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gürdoğan, 1945 doğumlu olup, eğitim ve akademik kariyerinde iktisat alanında önemli katkılarda bulunmuştu.

PROF. DR. ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Eskişehir doğumlu bir akademisyen ve yazardır. 1994 yılında iktisat profesörü unvanını kazanan Gürdoğan, Türkiye ve uluslararası alanda birçok üniversitede dersler vermiştir. Akademik kariyerinin yanı sıra, teknoloji, sanayi, kültür ve medeniyet gibi alanlarda kaleme aldığı eserlerle de tanınmıştır.

Yazarın en bilinen eserleri arasında "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" yer almaktadır. Bu eserlerinde teknolojik gelişmelerin kültürel etkileri ve medeniyetler arası etkileşim gibi konulara derinlemesine değinmiştir.

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan’ın cenazesi, vefatının ardından Eskişehir'de toprağa verilmiştir. 2020 Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü gibi birçok ödüle layık görülen Gürdoğan, Türk akademik dünyası ve edebiyatında derin izler bırakmıştır.

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 2024 yılında, tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, Eskişehir'de toprağa verilmiştir.