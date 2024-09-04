Türkiye’nin eğitim dünyasında önemli bir isim olarak tanınan Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, 3 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetti. TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olan Çakıroğlu’nun vefatı, hem öğrencileri hem de meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Prof. Dr. Çakıroğlu’nun cenazesi, 3 Eylül 2024 tarihinde Karşıyaka Camii'nden kaldırılacak. Eğitim camiası, genç yaşta kaybedilen Çakıroğlu’nun ardından derin bir hüzne büründü. TED Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim Fakültemizin kıymetli Dekanı Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu’nun ani kaybını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. TED Üniversitesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu’nun akademik kariyeri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile başlamış, ardından TED Üniversitesi’nde devam etmiştir. Matematik ve fen bilimleri eğitimi alanında yaptığı yenilikçi çalışmalarla tanınan Çakıroğlu, eğitim sisteminde önemli katkılarda bulunmuştur. ODTÜ’de Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BİLTEMM) kurucu başkanı olarak dikkat çeken Çakıroğlu, 2023 yılından itibaren TED Üniversitesi’nde eğitim vermeye başlamış, öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim programlarına öncülük etmiştir.

Ankara Kent Konseyi, Çakıroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, “ODTÜ’deki katkıları ve TED Üniversitesi’ndeki görevi ile eğitim camiasında iz bırakan Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu’nu kaybetmenin acısını yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çakıroğlu’nun ilgi alanları arasında ilkokul ve ortaokul matematiğine yönelik öğretim tasarımı, STEM eğitimi ve tasarım temelli eğitim araştırmaları yer almaktadır. Eğitimdeki yenilikçi yaklaşımları ve vizyonu, onu sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda bir eğitim lideri yapmıştır.