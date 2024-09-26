AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda derin üzüntüsünü dile getirerek, "Çok değerli kardeşimiz, Prof. Dr. Erdal Baykan hocamızı kaybettik. Çok üzgünüm. Zarif bir insan, hakiki bir kişilikti. Başımız sağ olsun. Allah, kardeşimizi rahmetiyle karşılasın. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Baykan Kimdir?

Prof. Dr. Erdal Baykan, Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kozan'da tamamladıktan sonra Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Baykan, 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Bilim Dalı’nda bilim uzmanı, 1999 yılında ise "Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Mevlana’da Tanrı" başlıklı çalışmasıyla doktora unvanını aldı. 2011 yılında doçentlik unvanına hak kazanan Baykan, uzun yıllar Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve rektör danışmanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Bakan Danışmanlığı yapmıştı.

Son olarak Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktaydı.