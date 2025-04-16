Florence Nightingale Hastaneleri Kardiyoloji Bölüm Başkanı ve T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, son olarak TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği aort diseksiyonu ameliyatına ilişkin yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Kamuoyuna yaptığı teknik bilgilendirme ile dikkat çeken Çiftçi, sağlık alanında uzmanlığı ve kamu iletişimi konusundaki deneyimiyle tanınıyor.

TIP EĞİTİMİNİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE TAMAMLADI

Prof. Dr. Çiftçi, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra kalp ve damar hastalıkları alanında uzmanlaşarak mesleki kariyerine yön verdi. Uzmanlık eğitimi ve sonrasında çeşitli sağlık kuruluşlarında edindiği deneyimlerin ardından, invaziv kardiyoloji ve kardiyovasküler acil durumlar konularında öne çıktı.

AKADEMİK VE KLİNİK GÖREVLERİ EŞ ZAMANLI SÜRDÜRÜYOR

Akademik kariyerinde de etkin bir rol üstlenen Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde rektörlük görevini yürütürken, aynı zamanda Florence Nightingale Hastaneleri Kardiyoloji Bölüm Başkanı olarak klinik sorumluluklarını da sürdürüyor. Bu iki görevi bir arada yürüten Çiftçi, hem teorik bilgi hem de klinik uygulamalar konusunda kapsamlı bir yetkinliğe sahip.

KAMUOYUNA BİLGİLENDİRİCİ AÇIKLAMALARIYLA TANINIYOR

Prof. Dr. Çiftçi, kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamalarla da biliniyor. 2015 yılında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın hayatını kaybettiği olay sonrasında sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmelerde bulunan ekipte yer almış, profesyonel tutumu ile takdir toplamıştı. 2025 yılında Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği aort yırtılması ameliyatına ilişkin detaylı ve teknik açıklamaları da benzer şekilde kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BİLİMSEL YAYINLAR VE ETİK YAKLAŞIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Çavlan Çiftçi, kardiyoloji başta olmak üzere tıbbın çeşitli alanlarında yayımlanmış çok sayıda bilimsel makaleye imza atmıştır. Özellikle acil kardiyovasküler müdahaleler ve invaziv girişimler üzerine yoğunlaşan bu çalışmalarıyla akademik alanda da etkinliğini sürdürüyor. Sağlık hizmetlerinde etik değerlere verdiği önem, hasta haklarına duyarlılığı ve şeffaf iletişimiyle de meslektaşlarının ve hastalarının güvenini kazanan bir isim olarak öne çıkıyor.

KİŞİSEL BİLGİLER SINIRLI PAYLAŞILIYOR

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'nin doğum yeri ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak uzun yıllardır hem akademik hem de klinik alanda etkin rol üstlenmiş olması, deneyimli bir tıp insanı olduğunu ortaya koymaktadır.