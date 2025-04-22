Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 24-25 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Alaca Çocuk Araştırmaları Sempozyumuna katılacak.

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 24-25 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Alaca Çocuk Araştırmaları Sempozyumu (AÇAS)", yörede büyük heyecana yol açtı.

AÇAS, başta araştırmaya meraklı öğrenciler olmak üzere, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin ilgi duydukları konularda yaptıkları araştırmaları öğretmen veya ebeveyn rehberliğinde bilimsel bir platformda sunmalarına imkan tanıyacak. Bu sempozyum, öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen sempozyumun onur kurulunda yer alan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, kurumsal desteklerini sundular.

Sempozyum Başkanı Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm, etkinlik için işbirliğine açık olan kurum yöneticilerine, sempozyuma değer katan akademisyenlere ve etkinlik hazırlıklarında emeği geçen tüm görevlilere teşekkür etti. Ayrıca, sempozyuma uzaktan ve yakından katılacak öğrenci ve danışmanlarına da minnettarlığını dile getirdi.

Doç. Dr. Özüm, Çorum, Yozgat, Sinop, Osmaniye, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Amasya ve Bolu illerinden 33 araştırma çalışmasının kabul edildiğini belirtti. Alaca MYO salonlarında düzenlenecek sempozyumda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, proje faaliyetleri ve araştırma çalışmalarını sunacak.

Sempozyumun açılış oturumunda "Araştırarak Gelişen Genç Olmak" konulu bir sunum yapacak olan Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, katılımcılara bilgi aktaracak. Devamında ise 2 farklı salonda eş zamanlı olarak öğrenci sunumları yapılacak.

Bu anlamlı etkinlik, 23 Nisan Millî Bayramı ile aynı hafta gerçekleştirilerek, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan "Çocuk Bayramı" etkinlikleriyle ortak bir sinerji yaratması bekleniyor.