Gelenekselleşen buluşmaların 90’ıncısı, 13 Nisan 2025 Pazar akşamı üniversite yerleşkesinde gerçekleştirildi.

PROGRAMIN KONUĞU PROF. DR. MUSTAFA BÖYÜKATA OLDU

Bu haftaki etkinliğe, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata konuk oldu. “Kırsaldaki Butik Okullar: Köy Koleji” başlıklı sunumunda, kırsal bölgelerdeki okulların sahip olduğu potansiyel ve avantajlar ele alındı.

“KÖY OKULLARI, BUTİK OKUL ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”

Prof. Dr. Böyükata, öğrenci sayısının azlığı, doğal çevrenin etkisi ve öğretmen profillerindeki çeşitliliğin kırsal okullar için sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Köy okullarının butik okul niteliği taşıdığını belirten Böyükata, bu bağlamda “köy koleji” ifadesini neden tercih ettiğini ve bu kavramın arka planını katılımcılarla paylaştı.

ÜNİVERSİTELERİN KIRSALA KATKI POTANSİYELİ VURGULANDI

Katılımcıların soruları doğrultusunda konu daha da derinleştirilirken, Prof. Dr. Böyükata, bireysel olarak kırsaldaki okullarla ilgili yaptığı çalışmalara da değindi. Türkiye’de her ilde en az bir üniversite bulunduğuna işaret eden Böyükata, bu kurumların kırsal okullara yönelik önemli katkılar sunabileceğini dile getirdi.

Akademisyenler ile üniversite dışından konukların da ilgi gösterdiği program sonunda, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya ve katılımcılara teşekkür etti.