Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyesi ve ANKUDA Kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Yozgat Bozok Üniversitesinde konferans verecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenecek etkinlikte, “Türk Dış ve Güvenlik Politikaları ile Küresel Ekonomik Gelişmeler Nereye Gidiyor?” başlıklı konferans gerçekleştirilecek.

Konferansın moderatörlüğünü Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp yapacak. Etkinlikte, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’nın yanı sıra ANKUDA Kurucusu Dr. Gülsüm Akbulut da konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansta güncel dış politika gelişmeleri, Türkiye’nin güvenlik stratejileri ve küresel ekonomik eğilimler ele alınacak.

Etkinlik, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.