Prof. Dr. Ali İlseven, son yıllarda akademik çalışmaları ve bilimsel katkılarıyla dikkat çeken isimlerden biridir. Peki, Prof. Dr. Ali İlseven kimdir ve aslen nerelidir? İşte, onun hayatına dair merak edilen tüm detaylar.

ALİ İLSEVEN KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da dünyaya gelen Prof. Dr. Ali İlseven, Kafkasya kökenli ve Mevlevi bir aileden gelmektedir. Tasavvuf eğitimine genç yaşta dedesi Ümmet Han Efendi aracılığıyla başlamış ve bu geleneği Mevlevi üstatlarından öğrenmiştir.

Akademik kariyerine Rusya Devlet Üniversitesi'nde Organik Kimya alanında başlayan İlseven, 2013 yılında Almanya'daki Frued Üniversitesi'nde Mütevelli Başkanlığı görevine atanmıştır. Ayrıca, Kosova'daki Iliria Balkan Üniversitesi ve Yeni Pazar Üniversitesi'nde Türkiye Genel Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarına eğitimler vermekte olan İlseven, aynı zamanda klinik psikoloji alanında doçent unvanına sahiptir.

BİLİM VE KİŞİSEL GELİŞİMDE ÖNCÜ BİR İSİM

Prof. Dr. Ali İlseven, NLP, Quantum Felsefesi, EFT, Hipnoz Teknikleri ve yaşam koçluğu gibi alanlarda Amerika, Rusya ve Türkiye'de eğitimler almış ve bu konularda Master seviyesine ulaşmıştır. 53 kitabı bulunan İlseven, Türkiye'de 20 kitabını okuyucularla buluşturmuştur.

İlseven, NLP ile Tasavvuf'u birleştirerek dünyada bir ilke imza atmış ve bu konuda da bir kitap yayınlamıştır. Kişisel gelişim ve bilimsel araştırmalarda gösterdiği başarılarla tanınan İlseven, 21 yıldan fazla süredir 7 milyonu aşkın kişiyi eğiterek rekorlar kırmıştır. Son 10 yıldır Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerine ücretsiz NLP, koçluk, stres yönetimi, beden dili ve iletişim, inovasyon ve liderlik eğitimleri vererek 183 projeye imza atmıştır.

TOPLUMA KATKILARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Prof. Dr. Ali İlseven, bilimsel ve akademik başarılarının yanı sıra topluma yaptığı katkılarla da dikkat çekmektedir. Üniversite öğrencilerine verdiği ücretsiz eğitimlerle büyük bir toplumsal etki yaratan İlseven, kişisel gelişim alanında öncü çalışmalar yürütmektedir.