Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Kimdir Ahmet Hacımüftüoğlu Kimdir

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. 26 Eylül 1975 tarihinde Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, eğitim hayatına Erzurum'da başlamış ve yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun akademik kariyeri oldukça dikkat çekicidir. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda 2003 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçent unvanını alan Hacımüftüoğlu, 2007'de Doçent, 2013'te ise Profesör unvanına yükseldi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR VE ÖDÜLLER

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, 2005 yılında TÜBİTAK desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kentucky Üniversitesi Sensör Teknoloji Merkezlerinde 1,5 yıl süren bir araştırma projesi gerçekleştirdi. 2008 yılında Türkiye'de ilk ve Avrupa'da ikinci "İn vivo voltametri ve beyin sensör laboratuvarı"nı kurarak beyin nörotransmitter ölçümü konusunda önemli bir adım attı. Bu laboratuvar, bilimsel camiada büyük ilgi gördü ve Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, üç ayrı kurs düzenleyerek 78 bilim insanına bu yeni tekniği öğretti.

AKADEMİK KATKILAR VE PATENTS

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'nun 494 bilimsel yayını, 2630 atıfı, 78 proje ve 22 patenti bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk ilaç patenti olan ve etken maddesi Türkiye'ye ait olan başvurusu da dahil olmak üzere birçok bilimsel başarısı bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğini sürdürmekteyken, Atatürk Üniversitesi rektörü olarak görevlendirildi.