Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, Prof. Dr. Adnan Sözen, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır. Eğitim ve akademik kariyerinde birçok başarıya imza atan Prof. Dr. Sözen, üniversitenin akademik vizyonuna katkı sağlayacak.

PROF. DR. ADNAN SÖZEN KİMDİR?

Prof. Dr. Adnan Sözen, 1986 yılında Makine Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. 1987 yılında Gazi Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine adım atan Sözen, 1994 yılında doktorasını tamamlamıştır.

AKADEMİK VE ARAŞTIRMA BAŞARILARI

Prof. Dr. Sözen'in enerji teknolojileri üzerine yazdığı 171 makale, SCL dergilerinde yayımlanmış olup, toplamda 350 eseri bulunmaktadır. Bu eserler, uluslararası düzeyde yaklaşık 8000 atıf almıştır. 2003 yılında Michigan State Üniversitesi'nde yapay zeka tekniklerinin termal sistemlere uygulanması ve veri kullanımı konularında kapsamlı araştırmalar yapmıştır.

KÜRESEL TANINIRLIK VE ULUSLARARASI DENEYİM

AD Scientific Index tarafından Endüstri ve İmalat Mühendisliği alanında dünyada 76. sırada yer alan Prof. Dr. Adnan Sözen, uluslararası akademik çevrelerde tanınan bir isimdir.