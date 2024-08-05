Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan, CGTN Türk’e verdiği demeçte Türkiye'de yıkıcı depremin olmayacağı bölgeleri açıkladı. Sıklıkla deprem riski yüksek olan yerleri sıralayan Ercan, bu kez tehlikenin düşük olduğu bölgeleri belirtti.

Prof. Ercan, ülkemizde hâlâ depremin bir kader olduğuna inanan büyük bir kesim olduğunu vurguladı. Depremleri felakete çeviren unsurların ise deprem yönetiminin yetersizliği, ülkenin kötü yönetimi ve ekonomik sıkıntılar olduğunu ifade etti. Yoksul vatandaşların sağlam binalarda yaşayamadığını belirten Ercan, depremde ölenlerin genellikle yoksul kesimden olduğunu söyledi.

KUZEY MARMARA'DA 2045'TEN ÖNCE DEPREM BEKLENMİYOR

Prof. Ercan, Kuzey Marmara fay hattının 2.000 yıllık bir deprem geçmişine sahip olduğunu belirterek, "Yaptığım dinamik sistem analizi sonuçlarına göre, Kuzey Marmara’da beklenen deprem 2045 yılından önce olmayacak. Ancak bu tarih 2075-2150 yıllarına kadar da gecikebilir" dedi.

DEPREM RİSKİ DÜŞÜK BÖLGELER

Prof. Ercan, Türkiye'de büyük yıkıcı depremin yaşanmayacağı yerleri de açıkladı. Bu bölgeler: Karadeniz Kıyıları: Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul'un kuzeyi (Beykoz, Sarıyer, Kilyos), Kocaeli'nin kuzeyi, Karasu, Zonguldak'ın kuzeyi, Sinop, Kastamonu, Bartın, Samsun, Giresun, Rize, Ordu, Trabzon, Artvin.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: MARDİN, KİLİS, URFA, MİDYAT, SİİRT.

Diğer Bölgeler: Yozgat'ın güneyi, Sivas'ın güneyi, Nevşehir, Ankara, Antalya, Konya, Mersin, Edirne, Kırklareli, Iğdır.

EGE BÖLGESİ TAMAMEN DEPREM BÖLGESİ

Prof. Ercan, Ege Bölgesi için ise karamsar bir tablo çizerek, "Ege Bölgesi'nde deprem beklenmeyen bir yer yok. Tüm bölge deprem riski taşıyor" şeklinde konuştu.