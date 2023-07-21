Özel idare ekipleri Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar, Karakışla, Sarıkaya grup yolları söküldü.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Genel Meclis Başkan Vekili Abdulbaki Karataş, Çayıralan İlçesi ile Sarıkaya ilçesi Konuklar üzerinde yer alan grup yolunda Çayıralan’ın son köyü olan Karakışla Köy girişi geçtikten sonra Sarıkaya istikametindeki yaklaşık 5 kilo metrelik yolda bozulmalar olmuş, Çayıralan köylerinden Sarıkaya’ya gidecek vatandaşlar ciddi sıkıntı çektiğini ifade etti.

AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Ufuk Öcal, İl Genel Meclis Başkan Vekili Abdulbaki Karataş ve Sarıkaya Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Talat İbiş ile Yol söküm çalışmalarını yerinde inceleyen Ak Parti Çayıralan İlçe Başkanı Şahin Şahiner, iki ilçenin güç birliği yaparak yol yapımının başladığını söylediler.

Yolun yapımıyla ilgili olarak Ak Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Ufuk Öcal, İl Genel Meclis Üyeleri, yolun yapılabilmesi için birlikte mücadele verdiklerini ve Sarıkaya - Çayıralan bağlantı grup yolunun çok önemli olduğunu dile getiren Çayır alan İlçe Başkanı Şahin Şahiner; “Sayın Milletvekilimiz TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül Bey’de bu yolun önemli bir bağlantı yolu olduğunu bildiği için talebimizi geri çevirmeyerek bizlere sonsuz bir destek verdiler. İlçem ve Sarıkaya halkı adına Sayın Milletvekillerimize, İl Genel Meclis Başkanımız İskender Nazlı Bey’e, Genel Sekreter Nazif Bey’e, İl Genel Meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Ak Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Ufuk Öcal ise, “Sarıkaya’mızın en büyük bağlantı yollarından biri olan Çayıralan Konuklar Sarıkaya yolu ile ilgili beton asfalt çalışması bugün itibarıyla başlamıştır. Yıllardır süre gelen bu sorunun çözümü için bizlere her türlü desteği veren, her zaman desteklerini hissettiğimiz ağabeyimiz, milletvekilimiz Abdulkadir Akgül beye Sarıkaya ve Çayıralan halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İlkbahardan bu tarafa Çayıralan köylerinden Sarıkaya ilçesine giden vatandaşların bu yolun bozulması sebebiyle aylardır sıkıntı yaşadığını ve mağdur olduklarını dile getiren Yozgat İl Genel Meclis Başkanvekili ve Ak parti Çayıralan İl Genel Meclis Üyesi Abdulbaki Karataş; “Yaşattığımız sıkıntı sebebiyle çok üzgünüz. O yolda mağdur olan tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Ancak yolun yapımı; mevsimsel şartlar ve ekonomik şartlar sebebiyle ancak bu güne nasip oluyor. Sarıkaya İl Genel Meclis Üyemle gücümüzü birleştirdik. Bozulan bölge Coğrafya sınırımız olarak bize ait olsa da Sarıkayalı yetkililerimiz yolun Sarıkaya’dan Baraklı Köyü istikametine gelebilecekken, ağırlığı bozuk olan bölgeye kaydırıp Baraklı Köy yolu ayrımından başlayıp Karakışla Köyüne kadar yapmayı istedik. Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Yozgat Milletvekilimiz Sayın Akgül ise bizlerden desteğini esirgemedi. Tüm emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çayıralan Köylerinin ekseriyetle kullandığı ve Sarıkaya köy grup yollarından en işlek olan bu yoldaki bozulmalardan mustarip olduklarını ifade eden Ak Parti Sarıkaya İl Genel Meclis Üyesi Talat İbiş; “Yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha konforlu bir seyahat etme imkanı bulacaklarını söyledi.

Ak Parti’nin bir hizmet partisi olduğunu ifade eden İbiş, “Yolun yapım aşamasında bizlerden emeğini esirgemeyen Ak Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOM Genel Başkanı sayın Abdulkadir Akgül’e her iki ilçe adına teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi. Alpaslan Demir