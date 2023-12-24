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Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağ-Kur sigortalıları için önemli bir müjdeyi duyurarak, prim eksikliği olanlara yönelik erken emeklilik imkanlarının genişletileceğini açıkladı. Yapılan düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların erken emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı düşürülerek, emeklilik isteyenler için yeni bir umut kapısı aralanıyor.

Bakan Bolat'ın yaptığı açıklamaya göre, gelecek düzenleme ile birlikte prim eksikliği bulunan Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik sürecinde önemli değişiklikler yapılacak. Bakan Bolat, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" sözleriyle, hükümetin esnafa verdiği sözleri tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Yapılacak olan düzenleme ile Bağ-Kur'lu sigortalılara, emeklilik için gereken prim gün sayısının düşürülmesi, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkını da beraberinde getirecek. Bu düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik süreçlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle prim eksikliği yaşayan vatandaşların daha erken bir şekilde emekli olabilmesine olanak tanıyan bu düzenleme, 2. Torba Yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanıyor.