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"Pril İsrail malı mı? Pril hangi ülkenin?” Bu sorular, vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. İşte detaylar:

Pril markası, kimyasal ve tüketim malları alanında faaliyet gösteren Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş.’ye aittir. Henkel, tüketici ve sanayi sektöründe çokuluslu bir şirket olarak bilinir ve kökeni Almanya'ya dayanır. 1876 yılında Aachen, Almanya'da Henkel & Cie olarak kurulan bu şirket, günümüzde kimyasal ve tüketim ürünleri alanında global bir oyuncu olarak faaliyet göstermektedir. Pril, bu köklü Alman şirketinin markalarından biri olarak Türkiye pazarında yer almaktadır.

Pril, yüksek kaliteli temizlik ürünleriyle tanınan bir marka olarak Türk tüketicileri tarafından tercih edilmektedir. Dolayısıyla Pril, Almanya kökenli bir marka olan Henkel'in bir parçasıdır ve Türk pazarındaki sağlam varlığını sürdürmektedir.

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