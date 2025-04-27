BluTV’den Max platformuna taşınan ve büyük ilgi gören Prens dizisi, üçüncü sezonuyla geri dönüyor. "Kadınlar Çağı" adıyla ekranlara gelecek yeni sezon, sürpriz oyuncu kadrosuyla da heyecan yaratıyor.

İlk iki sezonuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Prens, mizahi dili ve fantastik kurgusuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Max platformunda yayınlanacak olan üçüncü sezon, 9 Mayıs 2025’te başlıyor. Yeni sezona "Kadınlar Çağı" adı verilirken, dizinin oyuncu kadrosunda da dikkat çeken isimler yer alıyor.

Giray Altınok’un Prens karakterine yeniden hayat vereceği sezonda, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın ve Bahadır Vatanoğlu gibi isimler rollerine devam edecek. Ayrıca, dizinin yaratıcılarından Kerem Özdoğan da kadroya katılmaya devam ediyor.

Yeni sezonda ise Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Burcu Özberk, Tansu Biçer ve Burak Dakak gibi ünlü oyuncuların yanı sıra, Mustafa Kırantepe, Orhan Alkaya, Sermet Yeşil ve Gizem Ayaz gibi deneyimli isimler de yer alacak. Yeni sezon, hem içeriğiyle hem de kadrosuyla büyük bir merak uyandırıyor.