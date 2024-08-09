Prens dizisinin hayranları, üçüncü sezonun ne zaman başlayacağı konusunda merak içinde. BluTV’nin başarılı yapımlarından biri olan Prens, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. İkinci sezonu ekranlara gelen dizinin üçüncü sezonu için araştırmalar devam ediyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens 3. sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!

Prens dizisi, ilk sezonu ile BluTV'nin en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmişti. Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin, ve Çağdaş Onur Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü 30 Nisan'da yayınlandı. İkinci sezonun final yapmasının ardından, dizinin üçüncü sezonunun ne zaman başlayacağı hakkında birçok soru gündeme geldi.

BluTV'den yapılan resmi açıklamalara göre, Prens 3. sezon için kesin bir tarih verilmedi. Ancak, dizinin hayranları üçüncü sezonun 2025 yılının Şubat ayında ekranlarda olmasını bekliyor. Prens 3. sezon ile ilgili gelişmeleri takip etmek için dizinin resmi sosyal medya hesaplarını ve BluTV duyurularını izlemeye devam edin.