Samsun’da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 17 yaşındaki T.O. bacaklarından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.O. tedavi altına alındı.
Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia B.S. olaydan sonra kaçtı. B.S. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Kaynak: İHA