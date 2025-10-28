Konya'da bir sanayi sitesindeki oto boyama atölyesine silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelilerin pompalı tüfeklerle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi’ndeki Anadolu Sanayi Sitesi’ndekki Elmadağ Sokağa gelen saldırganlar, ellerindeki pompalı tüfeklerle Osman Çapar’a ait oto boyacı atölyesine ateş açtı.

Saldırı anında saçmaların iş yerinde bulunan ve sokaktan geçenlere isabet etmesinin ardından 12 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu olayı gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı.