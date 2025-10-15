Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 257. Sokak’ta bulunan 3 katlı ikametin son katına kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateşte evin duvarı ve camı zarar görürken, olayda yaralanan olmadı.

Kurşun Yağdırdılar (1)

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı.

Ekipler olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA