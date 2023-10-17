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Yozgat'ın komşusu Nevşehir’de husumetlisini fırında gören bir kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı. Olayda fırında ekmek yaptırmaya gelen 7 yaşındaki çocuk yaralanırken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Gülşehir ilçesinde bağlı Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fikret Y., husumetlisi olan Paşa S.’yi bir fırında yemek yerken gördü. Yanında getirdiği pompalı tüfeğe sarılan şahıs, fırına doğrulttuğu tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar fırında ekmek yaptırmak için gelen 7 yaşındaki A.A.’ya isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda yaralanan çocuk da Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.