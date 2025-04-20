Ön başvurularını tamamlayan ve fiziki yeterlilik parkurunu geçen binlerce genç, şimdi gözünü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek mülakat takvimi duyurusuna çevirdi.

TAKVİM HER AN AÇIKLANABİLİR

32. dönem POMEM kapsamında gerçekleştirilecek sözlü mülakatların tarihleri merakla bekleniyor. Sürecin en belirleyici aşamasına gelinmiş durumda. Adaylar, mülakat tarihinin netleşmesiyle birlikte sınav hazırlıklarını daha planlı ve hedef odaklı sürdürebilecek.

SÜREÇ HIZ KAZANACAK

Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak açıklama, değerlendirme sürecinin de startını verecek. Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, sıradaki adım olan sözlü mülakata davet edilecek. Bu aşamayı da başarıyla geçenler, POMEM’de eğitim hakkı kazanarak mesleğe bir adım daha yaklaşacak.

RESMİ KAYNAKLAR DIŞINA ÇIKMAYIN

Yetkililer, adayların yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü (www.egm.gov.tr) ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın (www.pa.edu.tr) resmi duyurularını takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Sosyal medya ya da güvenilir olmayan kaynaklardan edinilen bilgilere itibar edilmemesi konusunda sık sık uyarı yapılıyor.

Takvimin ilan edilmesiyle birlikte, 32. dönem POMEM süreci resmen yeni bir evreye geçmiş olacak.