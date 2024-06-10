Maç, 10 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda gerçekleşecek. Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Balazs Berke yönetirken, yardımcılıklarını Vencel Toth ve Balazs Szert üstlenecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihleri büyük bir merakla bekleniyor. Ay-yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunu geçtiğimiz günlerde açıkladı. Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı. Kadroya giremeyen diğer isimler arasında Doğan Alemdar ve Abdülkadir Ömür de bulunuyor. Genç yıldızlar Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy ise kadroda yer alıyor.

Polonya - Türkiye hazırlık maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye ve Polonya, bu hazırlık maçında moral bulmayı hedefliyor. Polonya, D Grubu'nda Hollanda, Fransa ve Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye ise F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Sakatlıkları sebebiyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı. Aday kadroya giremeyen diğer isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu. A Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Mart ayında oynanan iki hazırlık maçında mağlubiyet yaşayan A Milli Takım, Macaristan’a 1-0, Avusturya’ya ise 6-1 kaybetmişti. Son hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kalan Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçını Polonya ile oynayacak.