Yozgat Bozok Üniversitesi akademik ve idari personeli, Erasmus+ personel hareketliliği programı kapsamında çeşitli ülkelerde eğitim alma ve ders verme etkinliklerine katılarak üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Program dahilinde üniversite personeli 2024 yılında Polonya, Macaristan, Letonya, Kuzey Makedonya ve Romanya gibi ülkelerde farklı eğitim kurumlarında görev alarak hem bilgi ve deneyimlerini artırdılar hem de uluslararası akademik işbirliklerini güçlendirdiler.

Bu süreçte, personelin katıldıkları eğitim programları sayesinde kendi alanlarında en son gelişmeleri takip etme ve yeni öğretim yöntemlerini öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca, ders verme etkinliklerinde bilgi ve deneyimlerini uluslararası öğrenci ve akademisyenlerle paylaşarak, bilgi birikimlerinin küresel düzeyde yayılmasına katkıda bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Erasmus personel hareketliliği programının üniversitenin akademik kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, bu tür uluslararası etkinliklerin üniversitenin uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmasının yanı sıra, akademik personelin küresel düzeydeki bilgi ve deneyimlerini zenginleştirdiğini kaydetti.