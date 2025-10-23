2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık anlaşma kapsamında, personel başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

İhale 21 Ekim 2025’te Gerçekleştirildi

EGM tarafından yürütülen ihale süreci, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Promosyon ihalesine, kamu ve özel sektör bankalarından birçok finans kuruluşu katılırken, en yüksek iki teklif Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından sunuldu.

İhale komisyonunun değerlendirmesine göre;

Vakıflar Bankası 90 bin TL,

İş Bankası ise 88 bin 500 TL teklif verdi.

Bakanlık Talimatıyla Teklifler Güncellendi

İhale sürecinin ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı üzerine bankalarla tekrar görüşme yapıldı ve tekliflerin güncellenmesi istendi.

Bu çağrı üzerine, Vakıflar Bankası teklifini sabit tutarken, Türkiye İş Bankası teklifini 100 bin TL’ye yükseltti.

İş Bankası İhaleyi Kazandı

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından sunulan 100 bin TL’lik teklif, en yüksek teklif olarak kabul edildi.

Bu gelişmeyle birlikte, Emniyet teşkilatında görev yapan tüm personel, üç yıl boyunca geçerli olacak yeni anlaşma kapsamında 100 bin TL promosyon almaya hak kazandı.

Üç Yıllık Dönemi Kapsayacak

EGM’den yapılan açıklamada, promosyon anlaşmasının 2025–2028 yılları arasındaki maaş ve ücret ödemelerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İhale sürecine katılan tüm bankalara teşekkür ediyor, yapılan anlaşmanın Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Rekor Düzeyde Promosyon

Yeni anlaşma, kamu kurumları arasında bugüne kadar yapılan en yüksek tutarlı banka promosyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, anlaşmanın Emniyet personelinin ekonomik refahına katkı sağlayacağını ve teşkilat içinde motivasyonu artıracağını vurguladı.