Polislerden Gazetemize Ziyaret

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri farkındalık çalışmaları kapsamında gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette, Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sema Nur Koçeker’e, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler, orman yangınlarıyla mücadele, iletişim yoluyla dolandırıcılık, KADES, HAYDİ, UYUMA ve Narvas uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar kapsamında okullarda, camilerde ve mahalle muhtarlarıyla da bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.