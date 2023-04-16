Eğitimlerle alakalı Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bilgilendirme çalışmaları, vatandaşlarımızı değişik materyaller hazırlayarak genel güvenlik hizmetleri, suç önleme, suçtan korunma ve bireysel güvenlik önlemleri, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik vb. suçlardan korunma yöntemleri vb. konularda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır, burada esas olan, daha güvenli bir toplumsal yaşamın oluşturulması ve bireylerin genel güvenliğin sağlanmasında daha aktif rol almalarının temin edilmesidir. Bilgilendirme çalışmaları değişik konuları içermektedir. Etkin bir güvenlik hizmeti yürütülmesinde kabul gören anlayış; suçla mücadeleye ve güvenlik politikalarının uygulanmasına toplumun katılım ve desteğinin sağlanmasına dayanmakta; öncelikle toplumsal beklentilerin ve taleplerin karşılanması bu anlayışın odak noktasını oluşturmaktadır. Buna kısaca “Toplum Destekli Polislik” denilmektedir.Bireysel irtibat çalışmaları toplum destekli polislerin günlük görevleri sırasında genel güvenlik amaçlı veya insanî ilişkiler çerçevesinde yerine getirdikleri bireysel yönü ağır basan toplumsal ilişkilerdir. Bu ikili ilişkiler uzun bir süreçte güvenliğin sağlanmasına olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Bireysel irtibat çalışmaları, polisin güvenilirliğini artıran, topluma polisin farklı bir yüzünü sergileyen faaliyetlerdir ve toplum destekli polisliğin temel görev alanlarının başında gelmektedir. Vatandaşlardan Gelen ve Çözümlenmek Üzere İlgili Emniyet Birimlerine ya da Diğer Kurumlara Bildirilen KonularToplum destekli polisler halk içinde görev yapan devletin başvuru noktaları olarak kabul edilmektedir. Toplum destekli polisler halka hizmet götüren, onların talep ve önerileri ile dilek ve şikâyetlerini alarak ilgili birimlere veya kurumlara gönderen ana hizmet unsurlarıdır. Önemli ve dikkate değer kalıcı hizmetler yürütmektedirler.Vatandaşların günlük hayatın akışı içerisinde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasında etkin bir rol oynamakta ve ilgili kurum ve kuruluşları mevcut sorunların çözümü amacıyla harekete geçirebilmektedirler. Bu önemli işlevleri onları, genel güvenliğin sağlanması bakımından daha da fonksiyonel hale getirmektedir. Genel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından yeni gelişen alanlardan biri de vatandaşlara danışmanlık ve destek hizmeti verilmesi gelmektedir. Özelikle hukuki prosedürler, polisin kişiler hakkında yaptığı işlemler, kendileri ile ilgili muhatap olunan konuya ilişkin izlenecek süreç vb. konularda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Suç/olay mağdurlarına, intihara teşebbüs edenlere bu yönde destek verildiği gibi toplum destekli polisler sorumluluk alanlarında ölen kişilerin yakınlarına da taziye ziyaretlerinde bulunmaktadırlar.Diğer yandan birçok özel gün ve tarihte, ilgili kişi veya kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmekte, Çocuk Bakımevleri, Huzurevleri gibi sosyal kurumlar ziyaret edilmektedir. Ayrıca toplum destekli polislik hizmetleri kapsamında, sosyal duyarlılığı ve farkındalığı artırmaya, çocukları ve gençleri suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumaya, aileleri çocukların maruz kalabileceği tehlikeler konusunda bilgilendirmeye, bireylerin güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirilmesine ve toplumda güveni artırmaya yönelik ilgili paydaşların katılımıyla birçok proje uygulanmakta veya yaşama geçirilmektedir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi