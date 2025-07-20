2025 senesine ait TYT sonuçlarının açıklanmasından sonra, Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) eğitim görmek isteyen öğrenciler başvuru sürecini merakla araştırmaya başladı. Adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulacak olan PMYO başvuru kılavuzunu bekliyor. Kılavuzda, taban puan, kontenjan, boy-kilo şartları gibi faktörlere yer verilecek

PMYO Taban Puanlar Belli Oldu mu?

2025 senesine ait PMYO taban puanı resmen bildirilmemiş. İlerleyen zamanlarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecek olan kılavuzda bütün sorular netleşecek.

Fakat geçmiş zamanlar incelendiğinde, özellikle 2024 senesinde PMYO başvurusu için TYT'den en az 250 ham puan alma şartı koyulmuştu. Bu puan barajının 2025 senesi için de geçerliliğini yitirmemesi bekleniyor. Fakat kesin bir bilgi için resmi açıklama gelecek.

TYT'den Kaç Netle Polis Olunur?

TYT’de uygulanan net sayısı, ham puanı PMYO’ya başvuru yapmasını direkt etki etmektedir. Ortalama hesaplamalarla örnek net sayıları verilmiştir:

· 20 net Yaklaşık 201,87 ham puan, 237,87 yerleştirme puanı

(Başarı sıralaması: Yaklaşık 1.832.000)

· 30 net Yaklaşık 231,57 ham puan, 267,57 yerleştirme puanı

(Başarı sıralaması: Yaklaşık 1.328.000)

· 40 net Yaklaşık 261,44 ham puan, 297,44 yerleştirme puanı

(Başarı sıralaması: Yaklaşık 940.000)

Bu bilgilerde, TYT testlerinin zorluğuna göre değişiklik olabilir. Adayların güvenli bir başvuru sürecinde en az 260 ham puan olması gerektiği söylenir.

2025 PMYO Kontenjanları Belirlendi mi?

2025 senesinden PMYO kontenjanları henüz bilgilendirilmedi. Kontenjan sayıları, genellikle YKS sonuçlarından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan veriliyor.