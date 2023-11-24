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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Karayolu ile Çorum’dan cenazesi Yozgat’a getirilen polis memuru Ali Hakan Karataş için Çapanoğlu Büyük Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası düzenlenen törene Karataş'ın yakınları, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, emniyet personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karataş, Top Mezarlığına defnedildi.