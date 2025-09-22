Gediz’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Samet Ter’in ölümü, vatandaşların merakını uyandırdı.

Samet Ter Kimdir?

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki polis memuru Samet Ter hayatını kaybetti. Samet Ter Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu’nun koruma polisi olarak görev yapıyordu.

Samet Ter Neden Öldü?

Polis memuru Samet Ter’in (36) kullandığı motosiklet, Gediz-Altıntaş kara yolunun Sazköy mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. (48) yönetimindeki karavan ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrularak yol kenarına devrildi.

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından Ter, hızla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç polis memuru hayatını kurtarılamadı.

Ter’in, motosiklet grubu ile birlikte Murat Dağı’ndan dönüş yolunda olduğu öğrenildi. Kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı.