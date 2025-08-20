Borçları sebebiyle evini satmak isteyen polis memuru Hüseyin Derin, eşinin karşı gelmesi üzerine cinnet geçirdi. Cinayetin detayları ve ifadesi belli oldu.

Olay, saat 09.30 civarlarda Aydın Yenimahalle 107 Sokak’ta gerçekleşti. Derin, boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkânına gitti. Burcu Derin, eşini görünce panikle kaçtı ve yan dükkândaki tuhafiyeye sığındı.

Hüseyin Derin, yanında getirdiği tabancayla eşine beş el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin ağır yara aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Derin’i Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin Nedeni

Eşini öldüren Hüseyin Derin'in polisteki ifadesi belli oldu. İfadesinde, aşırı derecede borcu olduğunu, tapusu eşinin üzerinde olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini söyleyen Derin, "Ancak, Burcu kabul etmedi. Defalarca kez söylememe karşın hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı. Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için çalıştığı iş yerine gittim. Orada kendisine son kez 'Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim' dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum" ifadelerini kullandı.