Antalya’da aynı gün farkı bölgelerde iki polis memuru canına kıydı. İlk olay Muratpaşa ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Olayda, polis memuru Ercan Sönmez yaşamına son verdi. Aynı gün yaşamına son veren bir diğer polisin ise motosikletli yunus polis Bilal Yurt olduğu iddia edildi.

Polis Memuru Bilal Yurt Kimdir?

Polis memuru Bilal Yurt'un yunus ekiplerinde görev yaptığı belirlendi. Bilgiler geldiğinde haberimizde güncellenecektir.

Polis Memuru Bilal Yurt Neden İntihar Etti?

Yunus ekiplerinde görev yapan 428... sicil numaralı polis memuru Bilal Yurt'un da silahıyla hayatına son verdiği iddia edildi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.